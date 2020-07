Economia Hot Park só abrirá para público externo em 7 de agosto

Mesmo com liberação da Prefeitura de Rio Quente para retornar, o diretor de Operação da Aviva, Flávio Monteiro, explica que a retomada será gradual a partir de 9 de julho para o grupo. Porém, o Hot Park só abrirá para público externo em 7 de agosto. “Temos rígidos protocolos de segurança, de acordo com os melhores parques do mundo, e validados pela equipe de Imunologia d...