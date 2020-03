Economia Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia abre vagas para técnicos em enfermagem As vagas são temporárias e com escala de 12 x 36 horas

O Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP) está com vagas abertas para contratação imediata de técnicos em enfermagem. Os interessados nas vagas temporárias e com escala de 12 x 36 horas, devem comparecer ao recursos humanos do hospital nesta quinta (5) ou sexta (6) com os seguintes documentos: Cópia da Carteira de Trabalho - Frente e vers...