Economia Hospitais de Goiânia e de Aparecida estão com 59 vagas em aberto com salário de até R$ 1.570 As vagas disponíveis são referentes aos cargos de auxiliar e oficial de manutenção, com carga horária é de 44h semanais; inscrições são gratuitas

O Instituo de Gestão e Humanização (IGH), responsável pela gestão do Hospital Materno-Infantil de Goiânia (HMI), do Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (HEMNSL) e do Hospital Estadual de Urgências de Aparecida de Goiânia (Huapa), divulgou nesta quarta-feira (23) o edital para o processo seletivo que irá preencher 59 vagas nas três instituições, sendo 9...