Hospitais de Goiás oferecem 236 vagas em cadastro de reserva

Três hospitais de Goiás estão com 236 vagas em cadastro de reserva abertas. As cargas horárias variam de 12h a 44h semanais, e os salários, entre R$ 1.205,35 e R$ 8.211,82. Os hospitais são: Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento (HMI), de Urgências de Aparecida de Goiânia Dr. Cairo Louzada (Huapa) e Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (HEMNS...