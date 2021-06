Economia Hospitais da região metropolitana de Goiânia abrem processos seletivos com salários de até R$ 9 mil Vagas são para níveis médio, superior e técnico. Saiba como se inscrever

O Hospital de Doenças Tropicais (HDT), o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) e o Hospital Municipal de Aparecida (Hmap) estão com processos seletivos abertos com vagas para níveis médio, superior e técnico e com salários entre R$ 1,2 mil a 9,7 mil. Confira as vagas abaixo: HDT O Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT) abre...