Economia Hortaliças perdem no campo Sem as feiras livres, produtores relatam prejuízos; vendas na Ceasa só mantêm ritmo com demanda de supermercados

Decretos estadual e municipais proíbem a realização de feiras no Estado. Em Goiânia, a restrição ocorre desde o início de março com previsão de se estender até o fim do mês. Com isso, pequenos produtores, que dependem do comércio nas bancas e de vendas para restaurantes, relatam perdas no campo e preocupação com as safras futuras. Incerteza semelhante à vivenciada ne...