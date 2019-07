Economia Hora de encher o tanque: etanol pode ser encontrado a R$ 2,29 e gasolina a R$ 3,81 em Goiânia Redução se deve ao anúncio recente da Petrobras de queda no preço de combustível nas refinarias e promoções dos estabelecimentos da capital

As placas que informam os preços de combustíveis nos postos de Goiânia foram recentemente mexidas. A alteração, dessa vez, foi para reduzir os valores. E o consumidor goianiense tem aproveitado para economizar na hora de encher o tanque. Nesta quinta-feira (25), por exemplo, foi possível encontrar o etanol a R$ 2,29 perto do autódromo e a gasolina a R$ 3,81 no setor J...