Heineken tira R$ 4,5 milhões do marketing do Rock in Rio para ajudar no combate à Covid-19

A Heineken vai tirar R$ 4,5 milhões do orçamento de marketing que seria direcionado ao Rock in Rio de 2021 para investir nos esforços de combate ao coronavírus. A ação vai ser feita em parceria com o BNDES, que promete colocar uma doação com o mesmo valor para a causa. Segundo a cervejaria, o dinheiro será usado para instalar quatro usinas de oxigênio e fornecer ...