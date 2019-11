Economia Heineken, Natura, Vivo, Odebrecht e CIEE oferecem vagas de estágio em vários Estados Estudantes do ensino superior de todas as áreas podem se inscrever; em Goiás, a empresa de cervejaria oferece vagas em Alexânia

Empresas de diferentes setores da economia estão com inscrições abertas para seus programas de estágio. As oportunidades contemplam várias cidades do País e são voltadas para estudantes de curso superior de todas as áreas. Heineken O Grupo Heineken no Brasil, segunda maior cervejaria do País, abriu esta semana as inscrições para o Programa de Estágio...