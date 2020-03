Economia ‘Há problema macroeconômico muito sério’, diz secretária

Os efeitos do coronavírus na economia mundial e a guerra de preços entre Rússia e Arábia Saudita, que derrubou o valor do petróleo, deixam futuro incerto. Goiás, mesmo com o crescimento registrado no Produto Interno Bruto (PIB), não está imune. A secretária da Economia, Cristiane Schmidt, afirma que há “um problema macroeconômico muito sério”. “Isso vai ter efeito...