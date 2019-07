Economia Há grande incerteza no comércio global, diz OMC Crescentes tensões comerciais e níveis historicamente altos de restrições estariam entre as principais causas, aponta a entidade

A Organização Mundial de Comércio (OMC) afirma que existe “grande incerteza para o comércio global”. Em relatório, o diretor-geral da entidade, Roberto Azevêdo, nota que o crescimento do comércio no mundo foi de 3,0% em 2018, pouco acima da alta de 2,9% do Produto Interno Bruto (PIB) global no período, quando em 2017 o avanço do comércio havia sido de 4,6%. “Essa per...