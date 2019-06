Economia Gustavo Montezano assume o BNDES Joaquim Levy pediu demissão no último domingo (16)

O economista Gustavo Montezano é o novo presidente do BNDES. Montezano já ocupava um cargo no governo, justamente como Secretário Especial Adjunto de Salim Mattar, que controla a Secretaria especial de Desestatização e Desinvestimento do Ministério da Economia e era um dos nomes mais cotados para assumir o posto antes ocupado por Joaquim Levy. Ele é mestre em Eco...