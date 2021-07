Economia Guia vai ajudar pequenas empresas a acelerar retomada em Goiás Publicação lançada pela Facieg traz orientações sobre gestão completa do negócio para superar a crise econômica e alavancar atividades

As micro e pequenas empresas, que foram muito afetadas pelos impactos da pandemia do coronavírus, mas conseguiram se manter no mercado, hoje encontram dificuldades para alavancar suas atividades. Para ajudar estes pequenos negócios a se reestruturarem, superando a crise econômica, a Federação das Associações Comerciais, Industriais, Empresariais e Agropecuárias de Go...