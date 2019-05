Economia Guerra comercial entre EUA e China eleva vendas goianas Em 2018, Goiás vendeu quase 36% mais para chineses, maiores parceiros comerciais do Estado; a maior parte da expansão ocorreu na soja

Tudo indica que Goiás já vem sendo beneficiado pela guerra comercial travada entre os Estados Unidos e a China. No ano passado, os exportadores goianos venderam 35,9% mais para os chineses, maiores parceiros comerciais do Estado, que em 2017. O maior incremento ocorreu nas exportações de soja, que cresceram 33% no mesmo período. Se o presidente Donald Trump mantiver o...