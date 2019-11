Economia Guedes vai fazer troca de cadeiras para oxigenar Ministério da Economia Medida foi tomada após uma avaliação do ministro do desempenho e das metas atingidas pela equipe econômica

Passado um ano de governo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai promover uma troca de cadeiras após uma avaliação do desempenho da equipe e das metas da agenda econômica que foram traçadas ainda na transição. Guedes já avisou a equipe que fará essa avaliação e poderá fazer um "giro" de alguns integrantes do grupo para oxigenar determinadas áreas do Ministério d...