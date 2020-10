Economia Guedes tira salário extra de R$ 21 mil de Marinho com aval de Bolsonaro Ministro recebia jetons para ocupar vaga no Conselho Fiscal do Sesc

Com aval do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o ministro Paulo Guedes (Economia) retirou nesta quinta-feira (15) o salário extra, no valor de R$ 21 mil mensais, do ministro Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional). A decisão ocorre um dia após reportagem da Folha mostrar que Marinho é o ministro que, até então, mais se beneficiou da prática de acumular cargos...