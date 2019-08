Economia Guedes quer R$ 13 bilhões da Caixa e BNDES para evitar 'apagão' Ministro cobra o pagamento máximo de dividendos permitido por lei, de 50% e 60% do lucro, respectivamente, e também que o repasse relativo ao primeiro semestre seja feito o mais rápido possível

Para conseguir desbloquear R$ 13 bilhões do Orçamento ainda em setembro e conseguir dar um alívio financeiro a ministérios estrangulados, o ministro da Economia, Paulo Guedes, quer que Caixa e BNDES antecipem o repasse de, respectivamente, 50% e 60% dos dividendos (a fatia do lucro que é distribuída aos acionistas) do primeiro semestre. Essas fatias são as máximas permitidas p...