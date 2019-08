Economia Guedes quer o fim da isenção de IR para aplicações em LCA e LCI

O ministro da Economia, Paulo Guedes, quer acabar com a isenção dada na cobrança do Imposto de Renda para as aplicações em Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) e Letra de Crédito Imobiliário (LCI). O assunto voltou à agenda da área econômica nas discussões do projeto de Lei Orçamentária de 2020. No cenário de grande dificuldade fiscal, a avaliação do ministro é que não ...