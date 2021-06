Economia Guedes prepara mudança tímida na tabela do IR No plano considerado ideal pelo ministro, o imposto aos moldes da extinta CPMF poderia ser usado para compensar a perda de receita com a redução de outros tributos

Diante das resistências no governo e no Congresso ao imposto sobre transações, o ministro Paulo Guedes (Economia) decidiu propor uma reforma tributária de menor impacto, enxugando medidas que defendia desde o início do governo e promovendo uma redução mais tímida de alíquotas. No plano considerado ideal pelo ministro, o imposto aos moldes da extinta CPMF poderia ser us...