Economia Guedes planeja ‘facada’ no Sistema S e no Simples Nacional Ministro quer reduzir contribuição às instituições em 40%, além de cortes em benefícios para micro e pequenas empresas

Dentro do pacote de medidas que inclui a criação de uma nova CPMF para viabilizar a desoneração da folha de pagamentos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, trouxe de volta o plano defendido desde o início do governo de fazer um corte nas contribuições do Sistema S e do Simples Nacional.No caso do Sistema S, o chefe da Economia pretende reduzir em 40% as alíquotas que as...