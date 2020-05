Economia Guedes pede que empresários conversem com outros poderes sobre retomada O ministro e o presidente Jair Bolsonaro participaram nesta quinta-feira, 14, de reunião virtual com empresários

Na mesma videoconferência em que o presidente da República, Jair Bolsonaro, pediu para empresários "jogarem pesado" com governador de São Paulo, João Doria (PSDB-SP), contra medidas de isolamento, o ministro da Economia, Paulo Guedes, cobrou do empresariado que conversem com os "outros Poderes" e não apenas o Executivo para a retomada da economia. O ministro e o presidente p...