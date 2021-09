Economia Guedes pede ajuda para adiar pagamento de precatórios, e Fux diz que STF poderá ter que analisar caso A solução para o impasse relacionado ao pagamento de precatórios busca, entre outras coisas, viabilizar um aumento do valor pago a beneficiários do Bolsa Família ou Auxílio Brasil

O ministro Paulo Guedes (Economia) disse nesta quarta-feira (15) que fez "um pedido desesperado de socorro" ao Legislativo e ao Judiciário para solucionar o impasse em torno do Orçamento de 2022 provocado pelo aumento nas despesas com precatórios --dívidas da União que já foram reconhecidas na Justiça e não há mais possibilidade de recurso. Em debate no mesmo evento...