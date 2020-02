Economia Guedes mira no Meio Ambiente e questiona políticas do Ministro do Meio Ambiente Ministro da Economia avalia que política ambiental de Ricardo Salles, indicado pela bancada do agronegócio, provoca desconfiança entre empresários estrangeiros

O ministro Paulo Guedes (Economia) quase conseguiu a cabeça de um colega da Esplanada, Ricardo Salles (Meio Ambiente). Guedes voltou de Davos (Suíça), onde participou do Fórum Econômico Mundial, extremamente inquieto com a recepção de investidores estrangeiros a seus apelos para que injetassem dinheiro no Brasil. O evento foi no fim de janeiro na famosa estação de esqu...