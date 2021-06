Economia Guedes fala em ampliar corte do IR de empresas de 2,5 para 5 pontos percentuais em 2022 O anúncio do ministro vem menos de uma semana após a apresentação formal da reforma do IR

O ministro Paulo Guedes (Economia) afirmou nesta terça-feira (29) que o corte de 2,5 pontos porcentuais no IR (Imposto de Renda) de empresas em 2022, apresentado pelo governo na última semana, foi pouco. Segundo ele, essa redução está passando por recalibragem e deve ser ampliada para um corte de 5 pontos porcentuais já no ano que vem.Na proposta de reforma do Imposto de ...