Economia Guedes enviará texto da reforma tributária em até duas semanas Ministro da Economia informou a empresários que proposta inclui a criação do Imposto sobre Valor Agregado, que unificará o PIS e Cofins no plano federal

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem, em almoço com empresários, que enviará à Câmara, em até duas semanas, a primeira etapa da reforma tributária, com proposta de criação do IVA (Imposto sobre Valor Agregado), que unificará o PIS e Cofins no plano federal. A informação consta em nota enviada à imprensa pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (F...