Economia Guedes diz que fala sobre domésticas se deve a seu passado de professor Em evento no Rio, ministro da Economia disse que, em sala de aula, costumava dar exemplos para ilustrar suas falas e que não houve intenção pejorativa ao comemorar o patamar alto do dólar

O ministro da Economia, Paulo Guedes, reuniu-se nesta sexta-feira, 14, com empresários do Grupo GRI, que reúne líderes dos setores imobiliário e de infraestrutura, em um hotel na zona sul do Rio. De frente para a praia de Copacabana, por duas horas, segundo fontes presentes ao evento, Guedes fez uma dissertação otimista sobre os rumos da economia brasileira, mas teve q...