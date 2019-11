Economia Guedes diz que democracia no Brasil é "vibrante" e nunca esteve tão forte Ele acrescentou que muito do que se ouve sobre o país é ruído e deve ser ignorado

O processo de transformação do Estado brasileiro é difícil e doloroso, disse o ministro da Economia, Paulo Guedes, hoje (26), em conferência no Peterson Institute for International Economics, em Washington. Guedes ressaltou que essa transformação ocorre em meio a uma democracia vibrante. “Estamos transformando o estado brasileiro. É um trabalho doloroso, é duro”,...