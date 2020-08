Economia Guedes diz que é difícil ficar 'à vontade' em cargo de ministro, mas que tem confiança de Bolsonaro Ministro ressaltou que, em momentos críticos de sua gestão, recebeu apoio do presidente

Em meio a embates no governo sobre o cumprimento do teto de gastos, o ministro Paulo Guedes (Economia) disse nesta segunda-feira (17) ter a confiança do presidente Jair Bolsonaro e afirmou ter feito alertas sobre a necessidade de cumprir a lei ao avaliar novas despesas públicas. Após reuniões nas quais discutiu medidas para liberar recursos do Orç...