Economia Guedes diz confiar que Brasil crescerá “o dobro do que o FMI está prevendo” O Fundo revisou na terça-feira (12) as projeções para o desempenho da economia brasileira em 2022: a estimativa é de crescimento de 1,5%

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse na quarta-feira (13) que o FMI (Fundo Monetário Internacional) vai “errar de novo” na projeção de crescimento do Brasil. O Fundo revisou na terça-feira (12) as projeções para o desempenho da economia brasileira em 2022: a estimativa é de crescimento de 1,5% –redução de 0,4 ponto percentual em comparação com a projeção anterior. A declar...