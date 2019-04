Economia Guedes deve continuar trabalho de aproximação com Congresso

O ministro da Economia, Paulo Guedes, deve continuar o trabalho de aproximação com o Congresso Nacional em prol das articulações pela Reforma da Previdência, disse ontem o deputado Delegado Marcelo Freitas (PSL-MG), relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na Câmara.“A ideia do ministro é acabar com esse distanciamento que ainda pode existir (...