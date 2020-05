Economia Guedes defende a venda do Banco do Brasil em reunião do governo Em dezembro, o presidente Bolsonaro havia descartado a possibilidade de o banco estatal ser privatizado

Na reunião ministerial de 22 de abril, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse “tem que vender essa porra logo” em referência ao Banco do Brasil. Segundo ele, o governo faz “o que quer” com a Caixa Econômica Federal e o BNDES. Já no BB, disse que “a gente não consegue fazer nada” e “tem um liberal lá”, o presidente Rubem Novaes. Para Guedes, o Banc...