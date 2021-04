Economia Guedes culpa Congresso por corte no Censo após determinação de Marco Aurélio do STF Pandemia impediria trabalho, diz ministro ao citar explicação para reduzir verbas do IBGE de R$ 2 bilhões para R$ 50 milhões

O ministro Paulo Guedes (Economia) afirmou nesta quarta-feira (28) que o governo não foi responsável por cortar as verbas para a realização do Censo Demográfico neste ano, mas sim o Congresso.“Não fomos nós que cortamos o Censo. Quando houve corte no Congresso, a explicação que nos deram é que o isolamento social impediria que as pessoas fossem de casa em casa transmitir ...