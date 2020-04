Economia Guedes compara ministro que quer ampliar gasto a 'batedor de carteira' do governo Ministro da Economia voltou a defender a utilização de recursos privados para a realização de investimentos; ele também disse que o Estado exauriu suas fontes de financiamento

O ministro da Economia, Paulo Guedes, comparou o desejo de colegas da Esplanada dos Ministérios de ampliar investimentos públicos para ajudar na retomada econômica a uma tentativa de "bater a carteira" do governo em meio à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Guedes não citou diretamente nenhum ministro, mas nos bastidores ele travou duros embates com...