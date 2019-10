Economia Guedes cancela reuniões com senadores do PSD, PP e MDBA, após derrota na Previdência Na terça-feira, senadores que votaram a favor mudança que enxuga em R$ 76,4 bilhões a economia prevista com a reforma em dez anos

Após o governo ser derrotado na votação de um item da reforma da Previdência, o ministro da Economia, Paulo Guedes, cancelou três reuniões que teria com senadores nesta quarta-feira, 2. As audiências seriam realizadas com as bancadas do PSD, PP e MDB no Senado. Conforme o Estadão/Broadcast mostrou, senadores - entre eles desses três partid...