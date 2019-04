Economia Guedes anuncia plano de criação do Imposto Único Federal: 'Vamos juntar três a cinco impostos' Ministro disse que, com o imposto único, contribuições e impostos serão todos compartilhados com Estados e municípios

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça-feira, 9, que o governo pretende criar ainda neste ano o Imposto Único Federal, com a união de três a cinco impostos. Durante o encontro "Marcha dos Prefeitos", em Brasília, Guedes disse que, com o imposto único, contribuições e impostos serão todos compartilhados com Estados e municípios. No encont...