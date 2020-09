Economia Guedes afirma que aumentar salário mínimo seria condenar pessoas ao desemprego Valor do salário mínimo é R$ 12 inferior à projeção de abril, que previa R$ 1079

O ministro Paulo Guedes (Economia) afirmou nesta terça-feira (1º) que conceder um aumento maior no salário mínimo geraria demissões e condenaria pessoas ao desemprego. Segundo o ministro, é preciso "ter cuidado" com a hora para fazer esse tipo de ajuste. O governo entregou na segunda (31) o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2021, com reajuste na previs...