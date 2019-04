Economia Guedes é aplaudido em fórum empresarial ao defender a reforma da Previdência Ministro afirmou que é necessária a redução da intervenção do Estado na economia

O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu hoje (5) a reforma da Previdência e a redução da máquina pública no 18° Fórum Empresarial do Grupo de Líderes Empresariais (Lide), realizado na cidade de Campos do Jordão (SP). Guedes foi aplaudido pelos empresários presentes ao evento. Segundo o ministro, a reforma da Previdência é tema prioritário do governo federa...