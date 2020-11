Economia Grupo Toctao antecipa o lançamento devido a maior demanda Em dezembro, será lançado o Solaris Laguna, o primeiro de cinco condomínios horizontais que fazem parte de um novo conceito desse tipo de empreendimento, localizado em uma das regiões mais nobres da capital

O Grupo Toctao antecipou o lançamento do outro residencial do Plateau D’Or depois que as vendas do condomínio horizontal foram aceleradas, devido a pandemia. Inicialmente prevista para ser lançada no final do primeiro semestre de 2021, ela foi antecipada para este mês de novembro. “Nossas vendas dobraram em junho, o que já nos surpreendeu bastante. Quando chegou em agost...