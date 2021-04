Economia Grupo Soma, dono da Farm e Animale, compra Hering O acordo inclui compromisso de exclusividade e estabelece uma multa de R$ 250 milhões no caso de descumprimento da exclusividade e de outras obrigações contratuais

O Grupo Soma, dono de varejos como Farm e Animale, fechou um acordo de associação com a Cia. Hering. O anúncio foi feito nesta 2ª feira (26.abr.2021). Eis a íntegra do fato relevante (95 KB). Os acionistas da Hering receberão R$ 9,63 por ação e 1,63 ação do Grupo Soma. O acordo inclui compromisso de exclusividade e estabelece uma multa de R$ 250 m...