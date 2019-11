Economia Grupo Otis oferece 50 vagas de estágio técnico em todo Brasil; veja como se inscrever Os candidatos podem participar do processo seletivo até domingo (24), pelo site do CIEE

A Otis abriu 50 vagas de estágio técnico em todo o país. A oportunidade faz parte do programa Rota Escola para estudantes com mais de 18 anos, dos cursos técnicos de elétrica, eletrônica, eletrotécnica, eletroeletrônica, mecatrônica, automação e mecânica. Os candidatos podem se inscrever para participar do processo seletivo até domingo (24), pelo site do CIEE. As r...