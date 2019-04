Economia Grupo Novo Mundo quer investir R$ 300 mi até 2022 em Goiás Projetos incluem a construção do Mega Moda Park e ampliação do centro de distribuição e da indústria Montreal; manutenção de incentivos fiscais é demandada

Confiante no melhor desempenho da economia e identificando oportunidades de negócios para Goiás, o Grupo Novo Mundo está tirando vários projetos da gaveta. No ano passado, a empresa deu início a um conjunto de R$ 300 milhões em investimentos, que devem ser concluídos até 2022. Mas o diretor presidente do grupo, Carlos Luciano Martins Ribeiro, disse que a concretização...