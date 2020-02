Economia Grupo JHSF abrirá 1º hotel Fasano em Nova York Grupo abrirá dois empreendimentos nos Estados Unidos – um restaurante na Park Avenue e um hotel na 5ª Avenida; investimentos servirão de teste para expansão no longo prazo para cidades como Londres, Paris, Lisboa, Milão, Miami e Los Angeles

O luxo à brasileira está prestes a desembarcar em Nova York. Na 5.ª Avenida, com vista para o Central Park, a JHSF vai abrir o primeiro hotel Fasano fora da América do Sul. O empreendimento terá apenas sete unidades hoteleiras, além de apartamentos com acesso a serviços exclusivos. Não muito longe, na Park Avenue, um dos epicentros corporativos da cidade, um imóvel d...