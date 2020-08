Economia Grupo Jaime Câmara realiza webinar sobre o futuro da educação no pós-pandemia; veja como participar O evento digital terá como convidados a secretária estadual de Educação de Goiás, Fátima Gavioli, o presidente do Conselho Estadual de Educação, Flávio Roberto de Castro, e a especialista em administração financeira e gestão Izabela Murici

O futuro da educação após a pandemia do novo coronavírus será o tema do próximo Webinar realizado pelo Grupo Jaime Câmara. O debate, intitulado “Educação: quais as perspectivas pós-pandemia?”, será o terceiro de uma série de eventos virtuais realizados pela instituição. O tema do Webinar demonstra sua importância em um momento em que 87% de todos os estudantes do mun...