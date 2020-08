Como se reinventar em tempos de crise? Este será o tema do 4º webinar promovido pelo Grupo Jaime Câmara que acontece na próxima terça-feira (18), às 11 horas da manhã, na plataforma Zoom. E a convidada do evento será a empresária e presidente do Conselho do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil, Luiza Helena Trajano.

As inscrições para a webinar são gratuitas, mas devem ser feitas previamente através do site www.jaimecamaraeventos.com.br.

a webinar, os participantes poderão conhecer um pouco mais da trajetória de Luiza, enquanto empreendedora que se destacou no país e ter ideias, perspectivas relevantes no presente, para se destacarem no futuro.

Luiza, uma das poucas CEOs mulheres da América Latina, também é uma das mais fortes defensoras do empoderamento feminino e da maior participação das mulheres em cargos de comando de empresas. Ela, inclusive, defende a adoção de cotas para mulheres em empresas como forma de combater a desigualdade histórica de mulheres no mercado de trabalho em relação aos homens.

A mediação do evento ficará por conta do âncora da TV Anhanguera, Handerson Panceiri e junto dele, para compor o painel, terá a companhia da coordenadora executiva da CBN Goiânia Mariani Ribeiro, e da editora chefe do jornal O Popular Silvana Bittencourt, que irão conduzir o encontro com temas relacionados à inovação, empreendedorismo, sucessão familiar, gestão de pessoas, ações que fizeram o Magazine Luiza se destacar dentro de um cenário de crise e etc.

Sobre o evento:

Webinar 'Como se reinventar em tempos de crise?'

Data: 18/8/2020

Horário: 11h (evento ao vivo)

Local: Evento on-line através da plataforma Zoom Cloud Meetings

Inscrições gratuitas através do site: www.jaimecamaraeventos.com.br