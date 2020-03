Um grupo de empresários realizou um buzinaço, nesta sexta-feira (27), no Centro de Goiânia, em protesto contra o fechamento de parte do comércio no Estado. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 30 carros passaram pela Praça Cívica, avenidas Araguaia e Tocantins e ruas da Região da 44 com frases pedindo a reabertura das lojas escritas nos vidros dos veículos.

A Associação Empresarial da Região da 44 (AER44) publicou nota informando que não tem relação com o movimento e apoia a manutenção do isolamento social proposto pelo Estado de Goiás. Outras instituições que representam a indústria e o comércio no Estado também afirmam não ter relação com o protesto.

Decreto publicado pelo governo de Goiás no dia 20 de março suspendeu parte das atividades comerciais e industrias no Estado por 15 dias, como medida preventiva à contaminação pelo novo coronavírus. Desde então, apenas estabelecimentos que comercializam produtos essenciais à vida, como supermercados e farmácias, podem funcionar. Restaurantes e lanchonetes estão autorizadas a fazer entrega de comida. Ontem, o governo estadual permitiu que restaurantes e oficinas localizados em estradas também funcionem.

A reportagem tentou, sem sucesso, contato com os organizadores do protesto. O espaço continua aberto.