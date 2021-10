Economia Grupo CCR vence leilão para administração privada do Aeroporto da Pampulha em Belo Horizonte O lance vencedor da outorga fixa foi de R$ 34 milhões, 245,29% acima do valor mínimo, fixado em R$ 9,8 milhões

O Grupo CCR venceu nesta terça-feira (5) o leilão para administração privada do Aeroporto Carlos Drummond de Andrade – Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. O lance vencedor da outorga fixa foi de R$ 34 milhões, 245,29% acima do valor mínimo, fixado em R$ 9,8 milhões. O leilão ocorreu na B3, na bolsa de valores de São Paulo. As informações são da Agência Brasil. De acordo...