Economia Greve geral tem atos em pelo menos 15 Estados e no DF Em Brasília, desde as 5h os ônibus pararam de circular. Em Goiânia, uma manifestação causou atraso no Eixo Anhanguera

A sexta-feira (14) começou com paralisação em cidades brasileiras de pelo menos 15 Estados e no Distrito Federal (DF). As centrais sindicais convocaram greve geral contra a proposta da reforma da Previdência e trabalhadores de diversas categorias aderiram. Em Goiânia, por volta das 3h, um grupo de manifestantes tentou impedir a saída dos ônibus da garagem da Metrobu...