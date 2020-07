Economia Great Place to Work premiou 55 empresas no Centro-Oeste com excelentes ambientes de trabalho Esta foi a décima edição do evento e teve um total de 146 empresas inscritas, representando 48.632 funcionários

As 55 empresas que integram a lista das melhores para se trabalhar no Centro-Oeste em 2020 receberam o reconhecimento na noite desta quinta-feira (23), durante evento virtual realizado pelo Great Place to Work (GPTW) em parceria com o POPULAR. Para todas as premiadas foi enviado certificado on-line assegurando a conquista. Esta foi a décima edição do evento e te...