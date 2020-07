Economia Great Place to Work: 55 empresas serão premiadas na 10ª edição do evento Foram inscritas 146 empresas, representando 48.632 funcionários; evento tem parceria do POPULAR

As melhores empresas para se trabalhar no Centro-Oeste em 2020 serão reconhecidas na noite de hoje (23), durante evento 100% on-line, realizado pelo Great Place to Work (GPTW) em parceria com o POPULAR. Nesta que será a décima edição da premiação, foram inscritas 146 empresas, representando 48.632 funcionários. Serão premiadas 55 delas, sendo dez de pequeno porte, 35 de po...