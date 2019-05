Economia Gratuidade de bagagem preocupa aéreas e governo pode deixar MP caducar O texto precisa ser votado na Câmara e no Senado até esta quarta-feira (22) ou irá caducar

O governo estuda deixar a Medida Provisória 863, que trata da abertura do setor aéreo brasileiro, perder validade caso não consiga retirar o trecho que determina a volta do despacho gratuito de bagagens. O texto precisa ser votado na Câmara e no Senado até esta 4ª feira (22) ou irá caducar. O despacho gratuito de bagagens foi incluído no parecer do senador Robert...